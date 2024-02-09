Налоги в Украине могут увеличиться, узнали журналисты.

Украина рассматривает резервный план на случай, если помощь США останется заблокированной.

Об этом сообщает Bloomberg. По сведениям агентства, в этот план может входить расширенная продажа внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. Эти меры необходимы для того, чтобы гарантировать МВФ, что Украина может обслуживать свои долги, если союзники не окажут помощь, что является условием для ее кредитной программы на сумму 15,6 миллиарда долларов.

"Хотя Украина выполняет свои обязательства, Министерство финансов и Центральный банк считают, что существует риск того, что совет директоров МВФ не одобрит следующую выплату кредита без фискального плана, если средства США все еще будут заблокированы. По программе МВФ Киев в этом году запланировано должен получить $5,3 млрд", - говорится в статье.

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Вчера, 8 февраля, Сенат Штатов проголосовал за рассмотрение соглашения на 95 миллиардов для помощи Украине, Израиля и Тайваня. Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Для его одобрения требуется не менее 60 голосов.

Республиканцы в Конгрессе, действуя по указанию Дональда Трампа, блокируют военную помощь Киеву, ставя под угрозу судьбу целой страны. На фоне этого, спикер Пентагона Патрик Райдер на пресс-конференции заявил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО. Он заявил, что для этого есть определенные механизмы.

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