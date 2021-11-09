При этом финансирование даже такого уменьшенного объема дефицита бюджета потребует значительной активизации долговых заимствований Минфином, что сложно реализовать без активного сотрудничества с МВФ и выхода на внешние рынки.

По результатам 2021 года дефицит госбюджета по общему фонду составит около 170 млрд грн при годовом плане 220 млрд грн.

Об этом сообщила руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (КШЕ) Дарина Марчак, сообщила пресс-служба КШЕ.

"По нашим оценкам, на конец 2021 года дефицит общего фонда государственного бюджета будет несколько ниже, чем предусмотрено Законом о государственном бюджете, с учетом экономии по расходам (которую мы ожидаем на уровне 3% расходной части бюджета по общему фонду) и долговыми выплатами", - отметила Марчак.

По ее словам, при этом финансирование даже такого уменьшенного объема дефицита бюджета потребует значительной активизации долговых заимствований Минфином, что сложно реализовать без активного сотрудничества с МВФ и выхода на внешние рынки.

Читайте такжеДоллар устремился вниз: что происходит с курсом валют в УкраинеДефицит госбюджета: данные

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за десять месяцев 2021 года составил 54,5 млрд грн.

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта.

Автор: Екатерина Жирий