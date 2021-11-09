По результатам 2021 года дефицит госбюджета по общему фонду составит около 170 млрд грн при годовом плане 220 млрд грн.
Об этом сообщила руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (КШЕ) Дарина Марчак, сообщила пресс-служба КШЕ.
"По нашим оценкам, на конец 2021 года дефицит общего фонда государственного бюджета будет несколько ниже, чем предусмотрено Законом о государственном бюджете, с учетом экономии по расходам (которую мы ожидаем на уровне 3% расходной части бюджета по общему фонду) и долговыми выплатами", - отметила Марчак.
По ее словам, при этом финансирование даже такого уменьшенного объема дефицита бюджета потребует значительной активизации долговых заимствований Минфином, что сложно реализовать без активного сотрудничества с МВФ и выхода на внешние рынки.
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Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины за десять месяцев 2021 года составил 54,5 млрд грн.
Государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в размере 5,5% от валового внутреннего продукта.