Сейчас львиную долю отечественного экспорта составляют сырьевые товары, цены на которые находятся на многолетних максимумах.

В 2020-2021 годах Украина отчитывается о наращивании поставок своей продукции за границу, однако эксперты предупреждают, что вскоре следует ожидать снижения цен на украинскую экспортную продукцию.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

В частности, на днях премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что по итогам четырех месяцев 2021 года объемы экспорта выросли на 20%, или на три миллиарда долларов. Более того, за последнее время для Украины открылись 8 новых рынков, в частности, страны Африки, Южной Америки.

При этом сообщается, что львиную долю отечественного экспорта составляют сырьевые товары - пшеница, кукуруза, подсолнечник, готовое подсолнечное масло и тому подобное.

Впрочем, эксперты предостерегают, что благодаря благоприятной внешней конъюнктуре, пока цены на эту продукцию находятся в многолетних максимумах, но уже в ближайшее время они могут снизиться.

"На сегодняшний день кукуруза находится на уровне 665 долларов за тонну, а пшеница на уровне 673 долларов. В ближайшее время мы ожидаем сбор урожая на просторах СНГ и Европы и возможное уменьшение цены на 10% от сегодняшних уровней", – отметил управляющий партнер ИК "Атланта Капитал" Юрий Нетесаный.

Кроме того, эксперты ожидают существенного снижения цен и на рынке железной руды, которая тоже среди главных товаров отечественного экспорта.

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Автор: Григорий Бондарь