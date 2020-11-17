Citigroup прогнозирует падение доллара на 20%.

В 2021 году доллар может упасть на 20% в случае, если вакцины против Covid-19 получат широкое распространение и помогут оживить мировую торговлю.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Citigroup.

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Аналитики предполагают, что распространение вакцины активирует индикаторы «медвежьего рынка» и откроет доллару путь к многолетнему снижению, как это было в начале 2000-х.

Издание отмечает, что в 2001 году катализатором многолетней тенденции к снижению курса доллара стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию. Это «спровоцировало волну глобализации, вызвавшую рост объемов мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США, у которой бета-коэффициент глобального роста был гораздо ниже».

По мнению аналитиков политика Федеральной резервной системы наряду с массовой вакцинацией будет более значительным двигателем курса доллара в будущем.

Индекс доллара Bloomberg, который упал примерно на 11% по сравнению с мартовским пиком, 16 ноября оказался под дополнительным давлением после новостей об эффективности вакцины Moderna против Covid-19.

Карантин в Украине: что известно

Напомним, что в Украине с понедельника, 16 ноября, снова начал действовать общенациональный карантин вместо адаптивного.

С 14 ноября ввели карантин выходного дня.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если отменить ограничительные меры заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление, рекомендующее Кабмину отменить карантин выходного дня.

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Автор: УНИАН