В 2021 году доллар может упасть на 20% в случае, если вакцины против Covid-19 получат широкое распространение и помогут оживить мировую торговлю.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Citigroup.
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Аналитики предполагают, что распространение вакцины активирует индикаторы «медвежьего рынка» и откроет доллару путь к многолетнему снижению, как это было в начале 2000-х.
Издание отмечает, что в 2001 году катализатором многолетней тенденции к снижению курса доллара стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию. Это «спровоцировало волну глобализации, вызвавшую рост объемов мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США, у которой бета-коэффициент глобального роста был гораздо ниже».
По мнению аналитиков политика Федеральной резервной системы наряду с массовой вакцинацией будет более значительным двигателем курса доллара в будущем.
Индекс доллара Bloomberg, который упал примерно на 11% по сравнению с мартовским пиком, 16 ноября оказался под дополнительным давлением после новостей об эффективности вакцины Moderna против Covid-19.
Карантин в Украине: что известно
Напомним, что в Украине с понедельника, 16 ноября, снова начал действовать общенациональный карантин вместо адаптивного.
С 14 ноября ввели карантин выходного дня.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если отменить ограничительные меры заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки.
В Верховной Раде зарегистрировали постановление, рекомендующее Кабмину отменить карантин выходного дня.
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