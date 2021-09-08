Украинские металлурги вложили в развитие и модернизацию производства от 50% до 80% заработанных денег.

Украинские горно-металлургического компании реинвестировали в модернизацию и расширение производственных мощностей свыше половины заработанных за последние 10 лет денег.

Такую оценку озвучил инвестиционный аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун в интервью бизнес-порталу Uaprom.info.

В частности, по его словам, суммарно за последние 10 лет крупнейшие украинские меткомпании, среди которых "Метинвест", Ferrexpo или АМКР, потратили на капитальные вложения от 54% до 81% заработанных денег (операционный денежный поток, ОДП). В то же время, по расчетам инвест аналитика Concorde Capital, за те же 10 лет украинские металлурги потратили на дивиденды от 15% до 24% ОДП.

При этом Хорошун отметил, что капитальные вложения украинских компаний относительно их заработка значительно выше, чем у их российских конкурентов.

"Украинские металлурги вкладывают большую долю зарабатываемых денег, чем российские конкуренты, а на дивиденды тратят меньше. Но россияне после распада СССР стартовали с более развитых и более прибыльных мощностей, поэтому у украинских металлургов остается больше возможностей для инвестиций в будущем", – объяснил он.

В то же время, по словам эксперта, необходимо учитывать и возможности каждой компании, ведь более объемные инвестиции были бы сопряжены с высокими рисками дефолта по заемным средствам. При этом стоимость заемного капитала для украинских компаний часто выше, чем для конкурентов, поэтому инвестиционная активность предприятий ограничена и этим фактором.

Автор: Григорий Бондарь