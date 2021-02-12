Причиной обрушения стала пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения, которые затормозили деловую активность.

С начала пандемии коронавируса по итогам 2020 года экономика Великобритании рухнула на рекордные 9,9 процента, что стало самым большим спадом в истории страны.

Результат оказался вдвое хуже, чем после всемирного экономического кризиса в 2009 году. Об этом сообщает CNBC.

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Как пишет издание, причиной обрушения стала пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения, которые затормозили деловую активность.

Экономисты прогнозировали, что по итогам 2020-го спад ВВП составит 8 процентов. По данным Университета Джонса Хопкинса, к пятнице, 12 февраля, в Соединенном королевстве зафиксировано свыше четырех миллионов случаев заболевания COVID-19 и свыше 115 тысяч смертей.

Ситуация усугубляется появлением новых штаммов вируса.

Корононавирус и Великобритания

В декабре 2020 года стало известно, что за первые восемь месяцев финансового года государственные займы Великобритании выросли до рекордных 240,9 миллиарда фунтов стерлингов (323 миллиарда долларов).

В ноябре 2020 года расходы превысили налоговые поступления на 31,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 42,4 миллиарда долларов). В результате Великобритания столкнулась с самым большим бюджетным дефицитом за всю свою историю.

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Автор: Елена Коваленко