Со следующего года растет неопределенность относительно обеспечения Украины финансами.

Нынешняя ситуация в международной политике имеет прямую связь с финансами Украины, поэтому необходимо ввести военную цензуру расходов и "считать каждую копейку".

Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Сегодня мы находимся в периоде наивысшей турбулентности с марта 2022 года. Поддержка Украины, в том числе финансовая, стратегическим партнером не является гарантированной. Это оказывает влияние и на ЕС, где начинаются определенные неприятные для нас политические дискуссии", - написал он в Telegram-канале.

Гетманцев отметил, что, несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, растет неопределенность в 2026 году и в дальнейшем, прежде всего, по мере исчерпания инструмента ERA ($50 млрд от доходов за счет замороженных активов РФ).

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"Мы благодарны за любую помощь, мы рассчитываем на такую помощь во время переговоров о вступлении в ЕС и послевоенного восстановления, но верным будет и то, что должны сейчас критически пересмотреть и консолидировать все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы", - подчеркнул он.

Депутат считает, что сейчас необходимо "считать каждую копейку", в частности для государства - жестко прекратить тень и коррупцию.

"Вычистить воров из власти. Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и правоохранителей по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел. Убрать любую профанацию. Только от работы налоговой мы должны в 2025 году, не напрягаясь, получить плюс $4 млрд от детенизации, а если напрячься - гораздо больше", - написал Гетманцев.

Также он считает необходимым ввести военную цензуру расходов.

"Мы не можем допустить бессмысленного расходования средств на эксперименты отдельных министров вроде провального кэшбека, который дал "прирост" ВВП меньше статистической погрешности. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в $50 млрд не на год, а на три. Тотальная детенизация и экономия - это то, что сейчас нужно", - подчеркнул депутат.

Обществу он посоветовал "наконец повзрослеть" и прекратить терпеть уклонение от налогообложения и "бессмысленные дискуссии вроде убийства бизнеса" от дополнительных 3,5% военного сбора.

"Тот, кто ворует налоги в любой форме - враг. Такой же, как и вор во власти. Оценка должна быть однозначной от всех, кто считает себя украинцами. В марте 2022-го мы все это понимали одинаково. Сегодня ситуация не менее сложная и опасная", - написал Гетманцев.

Международная помощь Украине

Впервые с начала вторжения Украина имеет резерв внешней помощи минимум на год вперед. Благодаря программе ERA на $50 млрд за счет российских активов Украина полностью покроет дефицит бюджета - $38 млрд - в 2025 году. Секретарь комитета по вопросам бюджета в Верховной Раде Владимир Цабаль рассказал, что парламент может выделить дополнительные $5-7 млрд на оборону из замороженных российских активов.

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