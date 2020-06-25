Впервые за семь лет Украина и Венгрия обсудят экономическое сотрудничество

Стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией и рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов.

Украина и Венгрия после почти 7 лет перерыва возобновили проведение заседаний Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Украины в сети Facebook.

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«Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто (министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии - УНИАН) в Киеве сегодня. Мы возобновляем заседания Совместной украинско-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти семь лет. Пора разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии», - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что сегодня, 25 июня 2020 года, под сопредседательством Кулебы и Сийярто состоится четвертое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Ожидается, что стороны обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией, рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов, улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры, оживление сотрудничества в аграрной сфере, а также в сфере энергетики и охраны окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, 29 мая 2020 года Кулеба осуществил визит в Будапешт для встречи с Сийярто. По итогам встречи он заявил, что совместно со своим венгерским коллегой будет рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану провести встречу в Киеве в июле.

По словам Кулебы, Киев предложил Будапешту подписать документ с фиксацией, что венгры на Закарпатье являются историческим и культурным достоянием, а не проблемой. В свою очередь, Сийярто отметил, что в июне три совместные комиссии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

Венгрия продолжает блокировать заседания комиссии Украина - НАТО на высоком уровне. По словам Сийярто, это связано с украинским образовательным законодательством и законом о языке.

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