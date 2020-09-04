Пока госпрограмма доступного кредитования действует только для малых и микропредприятий.

Правительство намерено расширить программу доступного кредитования "5-7-9%" на средний бизнес, поскольку сейчас она действует только для малых и микропредприятий.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, кто получил больше всего "доступных кредитов" для бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на министра Игоря Петрашко.

Сколько выдано "доступных кредитов"

"Сейчас бизнесу уже профинансировано около 6,5 миллиарда гривень по программе "5-7-9%". Есть стабильный прирост 700-800 миллионов в неделю. Мы будем мультиплицировать эту программу на другие категории участников, под другие функции, чтобы получить еще большие результаты", - приводятся в сообщении слова Петрашко.

Кто чаще берет "доступные кредиты"

В пресс-службе отметили, что больше всего программа "5-7-9%" пользуется спросом в области сельского хозяйства (57% кредитов), промышленной переработки (15%), торговли и производства (15%). Лидеры по суммам заключенных договоров – Харьковская (9%), Львовская (7%) и Киевская (7%) области.

Что этому предшествовало

3 февраля правительство объявило о старте программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабмин упростил доступ к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы, смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования и максимальной суммы кредита.

В программе принимают участие 18 банков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная