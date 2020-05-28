В Минобразования рассказали, будут ли доплаты учителям за карантин и когда пересмотрят зарплаты (видео)

В Министерстве образования и науки объявили о работе над новой концепцией оплаты труда педагогам.

В Украине учителям за работу в условиях карантина из-за коронавируса в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены никакие дополнительные выплаты.

Такое заявление сделала и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на брифинге по результатам заседания правительства 27 мая. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Кабмина.

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"Все педагоги и ученики во время карантина бесспорно прилагали максимум усилий, чтобы адаптироваться к новым условиям. В частности, учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий и выполнили программы. И мы благодарны всем педагогическим работникам, все учителям за их работу и готовность быстро учиться", - ответила чиновник на вопрос о том, что ждет учителей, которые в условиях пандемии работали сверх штатных обязанностей, организовывая дистанционное обучение.

Руководитель МОН отметила, что в бюджете-2020 не предусмотрены дополнительные доплаты на текущий год.

"Но сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников", - добавила Мандзий, не уточнив деталей.

Также она заявила, что в новом учебном году ученики вернутся в классы, но не исключила возможность продолжения дистанционного обучения - если будет необходимость в связи с пандемией.

Ранее в Минобразования рассказали, как изменится работа и зарплата пожилых педагогов после карантина.

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