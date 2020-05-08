Доллар в столичных обменниках подешевел до 27 гривень

Доллар в обменниках подешевел на 10 копеек, тогда как евро - только на 8 копеек.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 8 мая, снизилась на 10 копеек - до 27,00 гривни за доллар. Читайте такжеБанкир спрогнозировал, что будет с курсом гривни дальше Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 8 копеек и составила 29,20 гривни. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,70 гривни за доллар, евро – 28,70 гривни за евро. Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 8 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 11 копеек.

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