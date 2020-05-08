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Доллар в столичных обменниках подешевел до 27 гривень

10:21, 08 мая 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 8 копеек и составила 29,20 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,70 гривни за доллар, евро – 28,70 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 8 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 11 копеек.

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