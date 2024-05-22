Продать доллар можно в среднем по курсу 39,60 грн, евро – 42,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 22 мая, вырос на 10 копеек – до 40,10 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 10 копеек и составляет 43,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,95 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 7 копеек и составляет 40,10 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,00 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 43,65 грн/евро (курс продажи – 43,50 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 22 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,81 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 43,26 грн/евро, то есть гривня ослабла на 18 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 21 мая, вырос на 5 копеек – до 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении тогда же также подорожал на 5 копеек и составлял 43,50 грн за евро.

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