Также в пятерке популярных валют оказались британский фунт, японская иена и канадский доллар.

Евро в октябре 2020 года стало самой популярной валютой для международных платежей, впервые опередив доллар с февраля 2013 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные системы SWIFT, которая обрабатывает трансграничные платежи более 11 тысяч финансовых учреждений в 200 странах мира.

Так, около 37,82% денежных переводов SWIFT в октябре были сделаны в евро, что на 6 процентных пунктов (п.п.) выше, чем в конце прошлого года. Переводы в долларе составили 37,64% от транзакций, что на 4,6 п.п. ниже декабря 2019 года.

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На третьем и четвертом местах оказались британский фунт и японская иена соответственно. А пятое место занял канадский доллар, обогнав в прошлом месяце китайский юань.

Этими тремя валютами суммарно было сделано 12,25% переводов в октябре.

Доля юаня упала до 1,66% денежных переводов, что стало худшим показателем с апреля.

Как пишет Bloomberg, на сокращение доли международных платежей в долларах повлияли торговые конфликты, экономический спад из-за пандемии, а также "политическая дисгармония". Американская валюта, по данным индекса Bloomberg, подешевела более чем на 11% с пикового уровня в марте, и многие эксперты прогнозируют ее дальнейшее снижение.

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Перевод: Александр Топчий