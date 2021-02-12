Единый цифровой рынок - это политика Евросоюза, которая предусматривает устранение регуляторных барьеров и объединение национальных рынков стран ЕС.

Исследование экономических преимуществ от интеграции Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза показало возможный прирост ВВП Украины до 12,1%.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС - важный шаг к созданию цифрового государства, над которым уже больше года работает команда Минцифры. Впервые в истории Украины мы осуществляем реформы синхронно с государствами ЕС", - отметил Федоров в ходе рабочей поездки в Брюссель.

Отмечается, что в целом Единый цифровой рынок - это политика Евросоюза, которая предусматривает устранение регуляторных барьеров и объединение национальных рынков стран ЕС в единый общеевропейский, что упростит торговлю и ускорит экономическое и социальное развитие.

Согласно сообщению, во время заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС, в котором принял участие Федоров, европейские партнеры отметили значительный прогресс Украины в имплементации Соглашения об ассоциации в сфере телекоммуникаций.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Совета ассоциации Украина–ЕС сказал, что интеграция в цифровой рынок ЕС является целью Украины, а взаимное признание электронных доверительных услуг может произойти уже в ближайшие годы.

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Автор: Екатерина Жирий