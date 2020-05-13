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Депутаты отменили уплату ЕСВ для самозанятых лиц

14:31, 13 мая 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении законопроекта №2166 "О внесении изменений в закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков) проголосовал 321 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк, данный документ совершенствует нынешние нормы и не допускает двойной уплаты ЕСВ физлицами-предпринимателями, которые одновременно числятся как самозанятые лица.

"Данный документ разработан с целью усовершенствования законодательства относительно начисления уплаты ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, устранения проявлений дискриминации плательщиков и прекращения несправедливой уплаты самозанятыми лицами ЕСВ, в случае если ими не получены доходы от их деятельности, и штрафных санкций за его неуплату", - добавил Петруняк.

При этом самозанятые лица, не получающие доход, смогут не уплачивать ЕСВ, однако за этот период им не будет насчитываться трудовой стаж и пенсионные выплаты.

Также, согласно пояснительной записке к документу, льгота по уплате ЕСВ будет применяться для пенсионеров, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет уплату единого социального взноса (ЕСВ) для самозанятых лиц.

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