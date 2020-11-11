Непонимание идей Гетманцева выразили и участники строительного рынка, отмечают журналисты.

Налогообложение инвестиции в жилую недвижимость по общей базе повредит строительной отрасли и ударит по простым инвесторам в недвижимость.

Такого мнения придерживаются народные депутаты и представители строительных компаний, комментируя инициативы главы парламентского налогового комитета Даниила Гетманцева, пишет интернет-сайт “EspresoTV”.

Народные депутаты и эксперты отреагировали на выступление председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева о возможности ограничения или отмена льгот на строительство жилья через “институты совместного инвестирования”.

Строительная отрасль - одна из немногих стабильно работающих во время экономического кризиса, отмечают они. Грубое вмешательство в инвестирование строительства жилья противоречит здравому государственному смыслу.

"Благодаря возможности использовать институты совместного инвестирования застройщики выжили в кризис 2008 года, кризис 2014-го... поэтому и во время нынешнего коронакризиса выживают", - считает заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти и градостроительства Елена Шуляк.

Эту позицию разделяет и народный депутат Нина Южанина - член налогового комитета, который возглавляет Даниил Гетманцев, пишет "Эспрессо".

"Не понимаю, почему человек, который в этом мало разбирается, имею в виду председателя комитета, пытается изменить ситуацию, которая более-менее стало работает", – недоумевает Нина Южанина.

Непонимание идей Гетманцева выразили и участники строительного рынка, отмечает издание. Строители и без того работают на грани себестоимости.

Президент Ассоциации предприятий-строителей “Интергал-Буд” Владимир Зубик объясняет, что застройщики вынуждены платить паевые взносы, строить социальные объекты, прокладывать и подключать инфраструктурные сети.

"Где такое в мире есть, чтобы строя по генплану жилье, девелоперы (за свой счет) строили школы и сады? Застройщик еще и оплачивает взятку, по-другому это не назовешь, транспортникам сетей - так называемый платеж за “присоединение”... В цивилизованных странах подведение сетей осуществляют специализированные транспортные компании, ведь потом именно они зарабатывают, эксплуатируя эти сети. В Украине все это косвенное финансовая нагрузка частные монополисты перекладывают на плечи строителей и покупателей жилья", – рассказывает президент Ассоциации предприятий-строителей “Интергал-Буд” Владимир Зубик.

На катастрофических последствиях планов Гетманцева отмечает и основатель девелоперской компании KAN Development Игорь Никонов.

"Из строительной отрасли все нормальные инвесторы уйдут. Жилье подорожает в полтора-два раза", – цитирует Игоря Никонова “Эспрессо”.

Даниил Гетманцев пояснил, что его инициативы “лишь дискуссия с рынком по предложениям налоговой службы”. Однако, отмечает “Эспрессо”, и такая деятельность прямо противоречит планам президента Зеленского по привлечению инвестиций.

"Пока крупных зарубежных инвесторов не заманили, а своих малых – распугивают. В придачу без работы оставят 100 тысяч украинских строителей", - заключает политику председателя налогового комитета “Эспрессо”.

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Автор: УНИАН