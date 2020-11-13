Принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС.

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о платежных услугах, который способен существенно осовременить регулирование деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Этот законопроект на финансовом рынке называют законопроектом "об открытом банкинге". Хотя он больше - о новом уровне платежных услуг, о качестве и ориентации на клиента. Мы уверены, что новый закон создаст условия для дальнейшего развития платежных продуктов, сервисов и услуг. На рынок смогут выйти новые участники, что будет способствовать росту здоровой конкуренции. Благодаря этому клиенты смогут получить новые удобные услуги - качественные и по более выгодной цене", - цитирует пресс-служба заместителя главы НБУ Алексея Шабана.

Отмечается, что принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским. Кроме того, это будет способствовать модернизации платежного рынка Украины и создаст основу для дальнейшего его развития.

Как хотят изменить рынок платежных услуг

В частности, новое регулирование платежного рынка предполагает такие ключевые изменения: на рынке платежных услуг будут существовать девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две - нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков. Кроме того, будут установлены требования к авторизации поставщиков платежных услуг. Предоставители платежных услуг будут получать статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление таких услуг.

Также небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах, а выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, получившие соответствующую лицензию.

Как могут измениться денежные переводы

Помимо прочего, условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них; также будет уделяться повышенное внимание защите прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества.

"Будет усилена ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам и т. п. Повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности, относительно необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект о внесении изменений в Закон "О банках и банковской деятельности" (№4367), который усиливает требования к корпоративному управлению в банках.

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Автор: Екатерина Жирий