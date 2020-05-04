Дефицит внешней торговли с начала года сократился вдвое – НБУ

Дефицит торговли товарами сократился на 25%, а профицит торговли услугами вырос в два раза.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за первый квартал 2020 года сведен с дефицитом 898 миллионов долларов, что вдвое ниже показателя годом ранее.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился на 25% - с 2,277 до 1,754 миллиарда долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос почти в 2 раза – с 442 до 856 миллионов долларов.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.