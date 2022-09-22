Такое мнение выразила председатель подкомитета ВР по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная.

Верховная Рада должна как можно быстрее принять Государственный бюджет Украины на следующий год, поскольку это позволит искать дополнительные источники финансирования.

Такое мнение выразила председатель подкомитета ВР по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная, сообщает Укринформ.

"Мы должны его (закон о государственном бюджете – ред.) принять, мы должны победить и тогда уже снова переходить к политике. Сейчас мы надеемся, что парламент будет консолидирован и вовремя быстро примет бюджет", - сказала народная депутат.

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По ее словам, бюджет в следующем году однозначно уникален, потому что это бюджет войны. Рекордно большая сумма будет направлена ​​на армию, на поддержание обороноспособности страны. В то же время, социальные стандарты не будут ухудшены.

"Переговоры о дополнительном финансировании нашего бюджета могут происходить только тогда, когда будет этот документ. Поэтому нам необходимо как можно быстрее принять его и работать над тем, чтобы искать дополнительные источники финансирования", - считает Забуранная.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 13 сентября утвердил законопроект о Государственном бюджете Украины на 2023 год. Приоритет проекта – безопасность и оборона Украины. На финансирование этого сектора должны быть направлены 1,13 трлн грн (почти 50% всего бюджета).

Второй приоритет проекта – социальные программы. Так, на пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование предполагается выделить более 800 млрд грн – это 35% от всех расходов в проекте бюджета.

Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии – уменьшение расходов на органы государственной власти на 11,6 млрд грн по сравнению с 2022 годом. В частности, планируется уменьшить количество чиновников, урезать зарплаты и премии, исключение – силовые структуры.