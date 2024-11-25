Отмечается, что для определения официального обменного курса национальной валюты будут использовать евро.

Молдова откажется от использования доллара для определения официального курса лея. Изменения вступят в силу в 2025 году.

Пресс-служба Национального банка Молдовы сообщила, что со 2 января 2025 года Молдова для определения официального обменного курса национальной валюты будут использовать евро. Отмечается, что ранее для этих целей использовался доллар.

В регуляторе заявили, что это решение соответствует ориентации экономики Молдовы на европейский рынок. Кроме того, такое решение позволит уменьшить колебания курса молдавского лея относительно евро. Также в Нацбанке уверены, что переход на евро позволит снизить расходы на обмен валюты и экономика Молдовы в целом выиграет.

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Стоит отметить, что ЕС играет ключевую роль в экономике Молдовы. Страна, как и Украина, имеет статус кандидата на вступление в блок.

Национальный банк Украины намерен отказаться от расчета официального курса гривни к некоторым валютам. В "черный список" всего попали более 10 валют, в том числе российский и беларуский рубли.

Регулятор теперь будет формировать одну ежедневную корзину, в которую войдут валюты первой группы классификатора и валюты страны, обеспечивающие не менее 95% товарооборота с Украиной. Таким образом, останутся лишь 44 валюты.

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