Министр рассказал на экономическом форуме в Лиссабоне о ключевых возможностях, которые Украина может предоставить португальскому бизнесу и инвесторам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил португальских инвесторов принять участие в большой приватизации в Украине.

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Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, 9 сентября Кулеба выступил в Лиссабоне на экономическом форуме с участием представителей португальского бизнеса и государственного секретаря по вопросам торговли, услуг и защиты прав потребителей министерства экономики и цифровизации Португалии Жуау Торреша.

Три возможности португальского бизнеса

Министр рассказал присутствующим об экономических реформах в Украине и о трех ключевых возможностях, которые Украина сегодня может предоставить португальскому бизнесу и инвесторам.

Первая возможность

По его словам, первая из них - большая приватизация. Кулеба рассказал об открытой и конкурентной процедуре конкурсов и пригласил инвесторов принять участие в большой приватизации в Украине.

Вторая возможность

Второй путь - это цифровизация. Министр отметил усилия Португалии в этой сфере и рассказал о современном опыте и лидерстве Украины в развитии цифрового государства.

"Украина сегодня - это тысячи опытных инженеров и IТ-специалистов и качественные продукты, в частности платформа "Дiя". Она может быть интересна Португалии, да и вообще возможности для цифрового сотрудничества огромные", - отметил Кулеба.

Третья возможность

Третьей возможностью глава МИД Украины назвал аэрокосмическую отрасль, учитывая заинтересованность в космосе, которая сейчас везде растет, в частности в Португалии, и технологии Украины.

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Автор: УНИАН