В прошлом году Приватбанк профинансировал почти 25 тысяч бизнес-клиентов на 8,9 миллиарда гривень.

Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что теперь бизнес-клиенты, которые подходят под критерии, утвержденные постановлением Кабмина №1151 от 25.11.2020, смогут получать финансирование в Приватбанке с частичным обеспечением государственными гарантиями.

"Кредитование под государственные гарантии возможно будет сочетать с финансированием по государственной программе "доступные кредиты 5-7-9%", по которой Приватбанк выдал уже более 2,3 тысячи кредитов бизнесу, вдвое опережая следующий банк-лидер", - заявил руководитель Дирекции МСБ Приватбанка Евгений Заиграев.

Подать заявку на получение финансирования с частичным обеспечением государственными гарантиями можно на сайте Приватбанка.

В Прошлом Году Приватбанк профинансировал почти 25 тысяч бизнес-клиентов на 8,9 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем.

Портфельные гарантии-это обязательство государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 миллиардов гривень. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

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Автор: УНИАН