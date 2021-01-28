Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.
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Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что теперь бизнес-клиенты, которые подходят под критерии, утвержденные постановлением Кабмина №1151 от 25.11.2020, смогут получать финансирование в Приватбанке с частичным обеспечением государственными гарантиями.
"Кредитование под государственные гарантии возможно будет сочетать с финансированием по государственной программе "доступные кредиты 5-7-9%", по которой Приватбанк выдал уже более 2,3 тысячи кредитов бизнесу, вдвое опережая следующий банк-лидер", - заявил руководитель Дирекции МСБ Приватбанка Евгений Заиграев.
Подать заявку на получение финансирования с частичным обеспечением государственными гарантиями можно на сайте Приватбанка.
В Прошлом Году Приватбанк профинансировал почти 25 тысяч бизнес-клиентов на 8,9 миллиарда гривень.
Что этому предшествовало
- 3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.
- Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем.
- Портфельные гарантии-это обязательство государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.
- Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 миллиардов гривень. Из них львиная доля достанется "Укратодору".
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