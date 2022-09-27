Криптовалюта восстанавливается в цене после того, как неделей ранее она обновила локальный минимум с середины июня.

Самая дорогая криптовалюта в мире – биткоин – вновь преодолела отметку в $20 тыс. Она начала активно расти в ночь на 27 сентября.

По данным CoinMarketCap, по состоянию на 27 сентября 12:00 по киевскому времени первая криптовалюта торгуется на уровне в $20,2 тыс., за последние сутки она подорожала на 8%.

Крупнейшая в мире криптовалюта опять растет в цене после того, как неделей ранее обновила локальный минимум с середины июня, опустившись ниже $18,5 тыс. В свою очередь, Ethereum, второй самый дорогой криптоактив, который недавно отказался от майнинга, подорожал за сутки на 4,4% до $1380.

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Один из самых известных криптотрейдеров Михаэль ван де Поппе считает, что биткоин достиг своего "дна". Сейчас криптовалюта торгуется на 60% ниже своих исторических максимумов, установленных в ноябре 2021 года, а средний показатель в $18 тыс. означает, что она вряд ли уже упадет ниже без серьезного макроэкономического шока.

Трейдер спрогнозировал рост биткоина до $23 тысяч в ближайшем будущем с последующим продолжением движения.

Что происходит с биткоином

Чуть меньше года назад биткоин торговался на уровне $69 тысяч и криптоинвесторы рассчитывали на то, что он покорит новые высоты в $100 или даже $200 тыс. Однако нового пика не случилось, а 2022 год ознаменовал собой крах всех основных диджитал-активов.

С начала лета 2022 биткоин торгуется в относительно узком диапазоне. За это время цена криптовалюты опускалась до $17,6 тыс. и на пике достигала $25 тыс.

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