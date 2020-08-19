ЕС выделит белорусскому народу более 50 миллионов евро

Евросоюз принял решение помочь беларусскому народу деньгами.

Евросоюз принял решение выделить народу Белоруссии 53 миллиона евро для помощи в кризисной ситуации.

Решение было принято в ходе саммита по Белоруссии, который проходил в режиме видео-конференции.

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Главы ЕС заявили, что готовы помочь мирному переходу власти в республике и призвали правительство страны найти мирный выход из кризиса.

ЕС решил ввести санкции против значительного числа тех, кто ответственен за насилие и фальсификации в Белоруссии.

Новые выборы

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз единогласно призывает Белоруссию провести новые выборы. Также он не упустил возможности предложить правительству страны «отойти от энергетической зависимости от России».

Выборы были сфальсифицированы

При этом канцлер Германии Ангела Меркель отказалась быть посредником между официальными властями и оппозицией в республике, после того как действующий лидер Александр Лукашенко отказался от разговора – он просто не взял трубку. Меркель по итогам саммита сделала два вывода: «белорусские выборы, несомненно, были нечестными и внешнее вмешательство в ситуацию недопустимо».

Санкции против Лукашенко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что трансформация Белоруссии должна происходить изнутри, руками самих белорусов. Она также сообщила, что ЕС может ввести санкции против Лукашенко, но решение по этому вопросу будет принято позже.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка. В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били. Впоследствии задержанных начали отпускать.

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

19 августа 2020 года Венгрия присоединилась к призывам провести новые выборы в Беларуси.

В тот же день, 19 августа 2020 года, Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы.

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Автор: Елена Коваленко