В КСУ обжаловали конституционность закона о банках

Представление подали 64 народных депутата.

В Конституционный суд Украины 11 июня поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона.

Об этом сообщается на официальном сайте Конституционного суда Украины.

Как сообщается в опубликованном конституционном представлении, по мнению подавших его депутатов, Закон № 590-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" нарушает многочисленные положения Конституции Украины, что имеет очень большое значение и влияние на правовую систему и экономику страны.

"Тот факт, что Закон № 590-ІХ, вопреки Конституции Украины, фактически имеет обратное действие во времени, это может привести к непоправимым последствиям, которые возникнут в период его действия. Исходя из изложенного и в целях минимизации последствий, которые могут быть нанесены Законом № 590- ІХ, имеются все основания для определения конституционного производства по этому конституционному представлению как неотложного", - сказано в документе.

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Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). За принятие законопроекта проголосовали 270 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

Еще во время рассмотрения этого законопроекта в первом чтении ряд депутатов и экспертов называли законопроект неконституционным и противоречащим многим действующим законам.

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