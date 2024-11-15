'АТБ' в топ-пятерке рейтинга 202 крупнейших компаний Forbes Ukraine, обойдя всех конкурентов

Крупнейшая национальная ритейл-сеть "АТБ" заняла третье место среди 202 крупнейших компаний Украины, рейтинг которых обнародовало издание Forbes Ukraine.

В рейтинг Forbes Ukraine включали крупнейшие частные компании Украины с выручкой от 4,7 млрд грн. "АТБ", заняв третью строчку рейтинга в топ-пятерке, удалось обойти других ритейлеров, таких как Fozzy Group, "Эпицентр", Rozetka, Comfy, "Аврора", а также других ритейлеров в своей нише товаров повседневного потребления и продуктов питания, таких как Metro и Novus.

Лидерские позиции в ритейле сеть "АТБ" укрепляет и сохраняет благодаря уникальным инновациям, которые превращают бизнес ритейлера в масштабную сервисную экосистему.

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"В мае 2024-го "АТБ" запустил обновленное приложение. Это почти superapp. Кроме возможности делать покупки непосредственно в "АТБ", в нем есть экосистема сервисов, в том числе платежные. Например, в приложении доступны 252 службы онлайн-такси, около 800 провайдеров интернета, транспортные карты на коммунальный транспорт почти двух десятков городов Украины и т.д. Через пять месяцев после запуска у приложения "АТБ" 1 млн пользователей", - рассказал Forbes Ukraine об инновационном развитии лидера ритейл-рынка. В планах компании - масштабировать платежный сервис "Сканируй-купуй", который позволит рассчитываться за товары и уже охватывает 30% магазинов сети.

Кроме флагманских позиций среди крупнейших частных компаний Украины и на ритейл-рынке, "АТБ" является одним из крупнейших корпоративных благотворителей страны. Среди самых заметных благотворительных проектов "АТБ" в 2024-м - 20 млн грн помощи больнице "Охматдет" для восстановления от вражеского ракетного удара и 12 млн грн на восстановление разрушенного агрессором дома во Львове. Общий масштаб благотворительной и гуманитарной помощи корпорации "АТБ" и ее сети украинским защитникам и гражданскому населению с начала полномасштабного вторжения превышает 2 млрд грн.

Также компания "АТБ" входит в перечень крупнейших налогоплательщиков страны - по результатам 2023-го она пополнила бюджеты всех уровней налогами и сборами на общую сумму более 25 млрд грн.