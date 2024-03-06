Компания "Променегооборудование" была основана в 2008 году и сначала занималась поставкой и продажей промышленного оборудования и техники, впоследствии - после прихода в компанию Андрея Залесского, компания стала обеспечивать украинскую промышленность и ГСЧС современной пожарной техникой.

Андрей Залесский является владельцем компании Промэнергооборудование, одного из самых известных в Украине поставщиков противопожарного оборудования. В 2023 году "Промэнергооборудование" уплатила в государственный бюджет более 173 млн. грн налогов

По итогам 2023 года компания "Промэнергооборудование" направила в государственный бюджет Украины более 173 млн. грн налогов и взносов, что на 228% превышает показатель прошлого года. Андрей Залесский подчеркнул, что в налоговые отчисления вошли, в частности: налог на прибыль, военный сбор, НДС, налог на доходы физических лиц, ЕСВ и т.д.

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"В такое сложное для нашей страны время очень важно, чтобы финансовая отчетность бизнеса была открытой и прозрачной. И наша компания не исключение - мы должны делать все для поддержания стабильности экономики и развития Украины в целом. В 2024 году мы планируем не только сохранить эту тенденцию к увеличению налоговых платежей, но и улучшить ее", - отметил руководитель компании Андрей Залиский.

Вместе с тем "Промэнергооборудование" продолжает поддерживать также и силы безопасности и обороны страны, доставляя гуманитарную помощь спасательным службам и инвестируя в производство беспилотников для военных.