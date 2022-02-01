Эксперты отмечают, что успокоение риторики России усилило курс гривны, который накануне ослаб до 7-летнего минимума.

Национальная валюта на прошлой неделе временно ослабела до своего семилетнего минимума, но успокоение риторики России поспособствовало усилению гривни.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

Отмечается, что на прошлой неделе курс гривни преимущественно ослабевал, но в пользу национальной валюты сыграли менее агрессивная риторика России и значительные интервенции НБУ по продаже валюты. Но не менее важным в пятницу стало то, что завершение месяца потребовало уплаты ежемесячных налогов.

По словам аналитиков компании, повышенный спрос требовал немалых интервенций НБУ, и за 4 дня из резервов было продано 760 млн долл., что является наибольшим объемом с марта 2020 года – начале развертывания пандемии COVID-19, когда объем продажи валюты из резервов превысил 1 млрд долл. в течение одной недели.

Читайте такжеСмена курса: высокая инфляция давит на гривню и повышает банковские ставки по кредитам и депозитам

"На этой неделе курс гривни и в дальнейшем будет очень зависеть от внешних информационных потоков. Облегчение риторики и улучшение ожиданий будут способствовать нормализации предложения и уменьшению дисбаланса между предложением и спросом среди клиентов банков. Вероятнее всего, курс гривны уже не побьет в ближайшее время прошлогодний рекорд ослабления", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 1 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,46 грн / долл., то есть гривня укрепилась на 32 копейки по сравнению с предыдущим показателем.