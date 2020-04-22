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Доллар немного вырос: свежие курсы валют

08:25, 22 апреля 2020
Финансы
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Курс к евро вырос – до 29,36 грн/евро / фото УНИАН

Национальный банк Украины на среду, 22 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,08 грн/долл., то есть гривня после двухдневного роста снизилась к доллару на одну копейку.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,36 грн/евро, что на 6 копеек выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 21 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,07 грн/долл., то есть гривня выросла к доллару на 13 копеек.

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