Гривня снова снизилась к доллару

Нацвалюта по официальному курсу после двухдневного роста незначительно снизилась к доллару - до 27,08 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 22 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,08 грн/долл., то есть гривня после двухдневного роста снизилась к доллару на одну копейку.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,36 грн/евро, что на 6 копеек выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,06/27,09 грн/долл., к евро – 29,31/29,33 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 21 апреля, осталась на уровне 27,40 грн за доллар, а стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,75 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 21 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,07 грн/долл., то есть гривня выросла к доллару на 13 копеек.