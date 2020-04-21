Госфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 15 миллиардов гривень

Служба подготовила более 200 материалов, которые направлены в правоохранительные органы.

Государственная служба финансового мониторинга Украины по итогам первого квартала 2020 года подготовила 239 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 14,8 млрд грн, о чем сказано в сообщении на правительственном портале.

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Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. В течение I квартала 2020 года служба направила в правоохранительные органы 47 таких материалов, в которых сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, составляет 161,4 млн грн.

Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности и сепаратизма.

Так, в течение января-марта Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 18 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2019 год подготовила 893 материала о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 92,2 млрд грн.