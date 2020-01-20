Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92 миллиарда гривень

В течение года в правоохранительные органы направлено 211 материалов о подозрении в коррупционных деяниях на сумму 41,8 млрд грн.

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2019 год подготовила 893 материала о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 92,2 млрд грн.

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Как сообщается на сайте службы, в течение года в правоохранительные органы направлено 211 материалов о подозрении в коррупционных деяниях на сумму 41,8 млрд грн.

Кроме того, в 2019 году Госфинмониторинг направил правоохранителям 106 материалов относительно операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, на общую сумму 27,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила 934 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 млрд грн.