Позиция "АТБ" помогла предотвратить неконтролируемый взлет цен на продукты - эксперты

Государственные институты, призванные защищать интересы рядового потребителя, были, мягко говоря, неэффективны.

Позиция корпорации АТБ помогла урегулировать неконтролируемый всплеск цен, наблюдавшийся в начале общенационального карантина. Об этом, как пишут СМИ, рассказали эксперты.

Они отметили, что позиция и коммуникация корпорации «АТБ» стали эталоном для отрасли организованного сетевого ритейла, а сама компания «АТБ-Маркет», имеющая крупнейшую сеть в Украине (1101 магазин), обрела статус мощного отраслевого регулятора и в некоторой мере адвоката. Опрошенные эксперты считают, что «АТБ» оказалась более эффективным ценовым регулятором, нежели государство, что помогло эффективно противодействовать невероятному спросу со стороны покупателей и попыткам поставщиков и производителей заработать «ажиотажную премию».

«На ситуацию с повышением цен повлияли производители: они на словах уверяли, что не меняли отпускных цен, но, как свидетельствуют факты, повышали расценки. Этому есть неоднократные подтверждения – поставщики продукции поставляли в торговые сети товары по завышенным ценам. На стабилизацию же ситуации имела влияние в том числе и конкуренция торговых сетей между собой. К примеру, позиция торговой сети «АТБ» в какой-то степени помогла ей выступить в роли рыночного регулятора. Она сказала другим сетям: на эти товары, которые привлекли к себе внимание потребителей и за которыми пристально следят, мониторят, мы нашли возможность снизить цены — договорились с поставщиками. «АТБ» начала уменьшать цены. Соответственно, и другие торговые сети начали так поступать. Они понимали, что их товар, особенно скоропортящийся, окажется неконкурентным», — рассказал финансовый аналитик Андрей Блинов о роли крупнейшего оператора рынка в урегулировании ситуации.

Эксперт подчеркнул, что государственные институты, призванные защищать интересы рядового потребителя, были, мягко говоря, неэффективны, а реальное воздействие на рынок оказала ответственная позиция одного крупнейшего оператора. Корпорация «АТБ» публично обнародовала ценовые предложения своих поставщиков. Это помогло объяснить причины повышения цен в магазинах: воспользовавшись ажиотажем и сезонным фактором, их пытались повысить производители. Заработок организованной розницы — фиксированная наценка, позволяющая покрывать операционные расходы ритейлера.

Таким образом, корпорация «АТБ» смогла доказать государству и потребителям, что полки супермаркетов демонстрируют ценовые предложения поставщиков. «АТБ» стала первой среди подобных сетей, которая ради сохранения доступных цен отказалась от части своей прибыли и снизила торговые наценки, чтобы предложить покупателям доступные цены на критически важные продукты в период турбулентности на рынке.

«Показательным был шаг сети «АТБ», которая обнародовала цены от поставщиков, благодаря чему сняла с себя обвинения в преднамеренном увеличении цен в период ажиотажного спроса. Конечные потребители склонны винить в повышении цен торговые сети, не вникая в ценовую политику поставщиков, посредников, логистических компаний и т. д. Открытая коммуникация в таких вопросах противодействует манипуляции и формирует задел доверия на будущее», — прокомментировала позицию сети народный депутат Елена Мошенец.

Именно корпорация «АТБ» первой адекватно отреагировала на претензии Антимонопольного комитета Украины к розничным сетям по поводу повышения цен. Под прицелом оказались все наиболее заметные участники рынка: NOVUS, «Ашан», METRO Cash & Carry Ukraine, «Сильпо», BILLA, VARUS, «ЭКО маркет», «Велика Кишеня», «Велмарт», «АТБ».