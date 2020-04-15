Заказывайте карту "Зелена" в мобильном приложении АБанк24
С 28.02.2020 реализована возможность заказать карту «Зелена» от А-Банка через мобильное приложение АБанк24. Теперь получить карту с лимитом до 200 000 грн еще проще.
Как получить карту «Зелена»?
- Установите официальное приложение с Google Play или App Store, загрузив его на свой телефон.
- Введите номер телефона.
- Сфотографируйте своим гаджетом паспорт и ИНН.
- Внесите данные о Вашей работе.
- Получите карту.
- Активируйте ее в приложении АБанк24.
Чтобы поддержать самоизоляцию населения, А-Банк запустил доставку карт по адресу. Сегодня доставка работает в пилотном режиме в таких городах как: Днепр, Одесса, Киев, Харьков, Полтава, Херсон, Запорожье. Уже на следующий день после заказа карты сотрудники А-Банка доставят вам карту "Зелена". До конца апреля банк планирует запустить доставку во всех областных центрах.
Уже 400 000 клиентов пользуются картой «Зелена» и получают все преимущества:
- кредитный лимит до 200 000 грн;
- никаких процентов до 62 дней
- кэшбэк до 20%;
- простое пополнение карты;
- онлайн-банкинг АБанк24;
- электронные кошельки Apple Pay и Google Pay;
- начисление процентов на остаток личных средств.
Получите карту «Зелена» от А-Банка со всеми ее преимуществами не выходя из дома, и проводите все необходимые платежи через приложение АБанк24. Берегите себя!