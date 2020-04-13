Доллар после двухдневного роста снова дешевеет: свежие курсы валют

Гривня по официальному курсу выросла к доллару на 6 копеек - до 27,20 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 13 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 грн/долл., то есть, гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 6 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,56 грн/евро, что на 8 копеек выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 10 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,26 грн/долл., то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 6 копеек.