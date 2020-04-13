ЕС выделит 4 миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Украине

Ранее в ЕС заявили о выделении Украине 80 миллионов евро на борьбу с COVID-19.

Европейский Союз выделит 4 миллиона евро на поддержку общественных инициатив в борьбе с коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в видеообращении на своей странице в соцсети Twitter.

"Пакет помощи Европейского Союза для Украины предусматривает 4 миллиона евро на поддержку общественных инициатив, которые предоставляют помощь там, где это больше всего необходимо", - сказал он.

Также Маасикас акцентировал внимание на особой роли волонтеров в борьбе с COVID-19.

"Сегодня тысячи волонтеров приобщились к борьбе с коронавирусом. Они доставляют еду пожилым людям, помогают учителям работать онлайн и противодействуют дезинформации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз выделяет Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

Общее финансирование, привлеченное на меры по противодействию распространению COVID-19, составляет 140 миллионов евро для стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина).