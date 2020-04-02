Fitch прогнозирует глубокую глобальную рецессию

Агентство сообщило, что скорость, с которой распространяется коронавирус, вызвала необходимость еще одного раунда значительных сокращений прогнозов ВВП.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило в четверг, что глубокая глобальная рецессия в 2020 году - его базовый прогноз на фоне влияния распространения эпидемии коронавируса во всем мире.

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Fitch сообщило, что скорость, с которой распространяется коронавирус, вызвала необходимость еще одного раунда значительных сокращений прогнозов ВВП.

Агентство ждет сокращения глобальной экономической активности на 1,9% в 2020 году и снижения ВВП США, еврозоны и Соединенного Королевства на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно, пишет Рейтер.

Базовый прогноз не предусматривает возвращения ВВП в США и Европе к уровням до вирусного кризиса до конца 2021 года, говорится в сообщении.

Агентство добавило, что восстановление Китая после кризиса в первом квартале 2020 года будет резко ограничено глобальной рецессией.