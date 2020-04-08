ЕВА поблагодарила Кабмин за конструктивный диалог с украинским бизнесом

В частности, в ассоциации выразили благодарность Денису Шмигалю, Государственной налоговой службе и Новой таможне.

Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) поблагодарила украинские государственные органы власти, которые на связи почти 24/7 и проявляют готовность не только слушать проблемы, но и принимать оперативные меры для их решения.

Об этом говорится в обращении ассоциации на странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Сегодня эта готовность приобретает новое значение не только для комфорта ведения бизнеса и проведения необходимых реформ, но и для выживания как людей, так и бизнеса", - отметили в ЕВА.

В частности, в ассоциации выразили благодарность за работу премьер-министру Денису Шмигалю, Государственной налоговой службе по руководством Сергея Верланова и Новой таможне Максима Нефедова.

Так, таможню поблагодарили за оперативное информирование относительно работы пунктов пропуска на границе, наличия очередей и оперативное урегулирование вопросов бизнеса в режиме почти 24/7. Государственную налоговую службу - за рассмотрение обращений относительно блокирования налоговых накладных с НДС и предоставление оперативных разъяснений по проблемным вопросам налогоплательщиков.

"В целом хотим поблагодарить весь Кабинет министров Украины, который оперативно перешел на электронный формат коммуникации с нами. Только вместе, сотрудничая конструктивно мы достойно преодолеем это чрезвычайно непростой период как для каждого из нас, так и для государства", - добавляется в обращении.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев опроверг информацию относительно недополучения бюджетом 5 млрд от НДС. По его словам, обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского являются безосновательными и такими, что не находят подтверждений.