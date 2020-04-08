Для пенсионеров хотят запустить оплату "коммуналки" через почтальона и по телефону
В ближайшее время будет принято решение Кабинета министров Украины о возможности оплаты пенсионерами жилищно-коммунальных услуг на дому при получении пенсии.
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Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале разъяснении относительно ограничений на период карантина для граждан в возрасте от 60 лет.
В правительстве напоминают, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно пока дистанционно с помощью онлайн-сервисов.
"Кроме того, в ближайшие дни правительством будет принято решение о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и "Укрпочту". Граждане, получающие пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для этого пенсионеры должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне услуг, которые готовы оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов.
"Получатели пенсий и пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону", - информируют в правительстве.
Как сообщал УНИАН, на период действия карантина, до 24 апреля, в Украине введены новые ограничения в отношении граждан в возрасте от 60 лет. В частности, они не должны покидать дом, исключением являются те, кто заняты на работе на предприятиях критической инфраструктуры.