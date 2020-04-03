В Нацбанке рассказали, благодаря чему успокоился валютный рынок

Согласно заявлению регулятора, валютный рынок успокоился благодаря новостям о принятии необходимых законов для старта новой программы с МВФ.

Валютный рынок успокоился благодаря новостям о принятии необходимых законов для старта новой программы с Международным валютным фондом, и спрос на валюту снизился до докризисного уровня.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга.

Он напомнил, что на этой неделе Верховная Рада приняла закон о рынке земли и одобрила в первом чтении закон о банковском регулировании, что приблизило Украину к старту новой программы с МВФ.

"Начиная с 10 марта мы имели значительный спрос на иностранную валюту. Мы видели, что ежедневные объемы спроса выросли более чем вдвое", - сказал Чурий.

По его словам, после принятия законов ситуация на валютном рынке начала уравновешиваться, и Нацбанк уже не продает, а покупает валюту. Объем такой покупки за текущую неделю составил около 100 миллионов долларов.

"Мы видим, что спрос значительно снизился и вышел на те показатели среднедневного спроса, который мы имели до разворачивания кризисных явлений", - добавил Чурий.

Как сообщал УНИАН, стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 3 апреля, по сравнению со вчерашним днем снизилась на 25 копеек – до 27,75 гривни за доллар.