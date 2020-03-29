В бюджете предварительно удалось защитить зарплаты для театров и 500 миллионов на кино - Ткаченко

Кроме того, для проектов Украинского культурного фонда удалось вернуть более 400 млн грн.

Сейчас в проекте бюджетных изменений удалось сохранить значительные расходы на культуру, которые в предыдущих его версиях были сокращены полностью.

Читайте также"Самые печальные последствия": Беленюк оценил ситуацию с возможным сокращением финансирования спорта

Об этом в Facebook рассказал председатель Комитета гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

«Вчера был на встрече депутатов в бюджетном комитете по поводу секвестра бюджета, в том числе и Минкульта. Благодаря тому, что вместе с представителями креативных и культурных индустрий мы смогли придать этой ситуации публичную огласку, предварительно удалось сохранить зарплаты для театров, на кино отстоять сумму в 500 млн и для проектов УКФ удалось вернуть более 400 млн грн», - отметил он.

Ткаченко напомнил, что в предыдущих версиях эти суммы были сокращены полностью. Впрочем, он напомнил, что решения по бюджету сегодня должно принять правительство.

Парламентарий рассказал, что статья расходов на реконструкцию памятников архитектуры и культуры была убрана. Зато в проекте бюджета заложили новые расходы.

«Пренебрегая логикой, в проекте бюджета появился пункт в размере 100 млн грн на строительство нового музея, хотя общий подход был сократить все расходы на капитальное строительство. Лоббистов этой строки в бюджете мы знаем. Они очень «патриотические», когда речь идет об их строительстве», - отметил Ткаченко.

«Убежден, при невозможности избежать сокращения бюджета, логика распределения средств должна формироваться так, чтобы обеспечить потребности уже существующих проектов, которые позволяют сохранить десятки тысяч рабочих мест. Подобная избирательность представляет угрозу для жизнедеятельности проектов сферы культуры, ведь перед тем, как инвестировать во что-то потенциальное, нужно обеспечить работу того, что уже существует», - подытожил он.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в правительстве завершили предварительную работу над изменениями в государственный бюджет.

По словам премьер-министра, расходы Стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью; на денежную помощь пенсионерам; выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемические мероприятия потеряли работу; предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.