Европарламент утвердил выделение странам ЕС почти 38 миллиардов евро помощи

37 миллиардов евро направят населению и странам ЕС, наиболее пострадавшим от пандемии, на 800 миллионов евро увеличат Фонд солидарности для расширения медпомощи.

26 марта Европарламент принял пакет мер для поддержания европейских стран в борьбе с коронавирусом и устранения социально-экономических последствий эпидемии.

Читайте такжеЕвропе грозит экономический шок, сравнимый с кризисом 2008 года - Лагард

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу парламента.

Среди утвержденных мер:

Инвестиционная инициатива Corona Response: 37 миллиардов евро направят людям, регионам и странам, наиболее пострадавшим от пандемии. Деньги предназначены для систем здравоохранения, малого и среднего бизнеса, поддержания рынка труда и других уязвимых частей экономики стран ЕС. Увеличение Фонда солидарности ЕС (EUSF) до 800 миллионов евро для покрытия чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. EUSF был создан в 2002 году для поддержки государств-членов ЕС и стран-участниц во время крупных стихийных бедствий, вызванных природными явлениями. Теперь его средствами смогут воспользоваться в борьбе с новой пандемией. Временная приостановка действия правил ЕС в отношении слотов аэропортов. Это позволит авиаперевозчикам не выполнять пустые рейсы во время пандемии.

Эти меры должен официально одобрить Совет ЕС. А в силу они вступят после публикации в Официальном журнале Европейского Союза в ближайшие дни, - уточняют в сообщении.

В Европарламенте отмечают, что принятые предложения являются частью скоординированных мер ЕС по противодействию воздействию пандемии коронавируса, которые были приняты Еврокомиссией 13 марта.