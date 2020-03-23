Ажиотаж начал падать: НБУ зафиксировал снижение спроса на валюту

В течение 18-19 марта вызванный коронавирусом ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

Национальный банк Украины зафиксировал снижение спроса на валюту среди украинцев впервые с начала острой фазы распространения коронавируса на территории страны и, как следствие, введения ограничительных карантинных мероприятий для сдерживания инфекции.

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Как сказано на странице Экспертной платформы Национального банка в сети Facebook, в течение 18-19 марта вызванный коронавирусом ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

"Есть ли тотальный дефицит иностранной валюты на украинском рынке наличных продаж? Статистика НБУ показывает, что нет... Обменный курс на наличном рынке, который местами пересекал отметку 29 гривен/доллар в середине месяца, в дальнейшем снизился примерно на одну гривню по курсам продажи. А в целом обменные курсы наличного и межбанковского рынка сблизились”, - сказано в сообщении.

По данным платформы, всего с начала года по 19 марта банки выкупили у клиентов на 402,5 млн долл. больше, чем продали им, тогда как всплеск спроса на наличную валюту был зафиксирован 10-17 марта текущего года, когда в кассах банков граждане покупали гораздо больше валюты, чем сдавали, что вызывало резкое снижение обменного курса гривни.

По данным НБУ, 19 марта на наличном рынке украинцы купили только 28,1 млн долл., а сдали в кассы - 39,8 млн долл.

В то же время отмечается, что после валютной либерализации физические лица могут покупать валюту в безналичном виде, в том числе через банковские приложения. В частности, по этому показателю пиковый спрос пришелся на 11 и 17 марта.

"После этого имеет место тренд на возвращение рынка к состоянию начала марта, когда украинцы покупали на свои счета примерно столько же валюты, сколько и продавали", - подытожили в Экспертной платформе регулятора.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, и только в пятницу, 20 марта, гривня по официальному курсу укрепилась к доллару - на 6 копеек, до 27,74 грн/долл, но уже в понедельник, 23 марта, падение продолжилось.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., а на минувшей – более 1 млрд долл.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 млрд долл.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.