Гривня возобновила падение: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 27 марта: 100 USD – 2813,81 гривни; 100 EUR – 3086,33 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ Украину из-за границы привезли наличные доллары: банкам передали 130 миллионов

100 USD США – 2813,81 (26 марта – 2795,52)

100 EUR – 3086,33 (26 марта – 3026,71)

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, а на минувшей – более 1 миллиарда долларов, однако 24-25 марта НБУ впервые за две недели не проводил интервенций по продаже валюты для сглаживания колебаний.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 миллиарда долларов.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.