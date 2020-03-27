Финансист: карантин убивает экономику и наносит больший вред, чем коронавирус

Эксперт считает, что карантин сейчас убивает экономику, рабочие места, бюджет и медицину.

Из-за введенных карантинных мероприятий, которые приостановили или усложнили условия работы бизнеса, многие украинцы могут потерять основной заработок.

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Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на власть" заявил финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, передает ТСН.

"Уже пострадали сотрудники, которые работали на так называемой временной работе – в сервисе. Думаю, что до 20-25% украинцев могут быть уволены, а может даже и до 50%. Или же их переведут во временный отпуск. Все зависит от карантина. Мое мнение и мнение моих подписчиков: карантин наносит больший вред, чем коронавирус. Фактически сейчас это и происходит. Карантин сейчас убивает экономику, рабочие места, бюджет, медицину", – считает Найман.