ООН выделит Украине 33 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом

Речь идет о реализации гуманитарных проектов по обе стороны линии разграничения на Донбассе.

Организация Объединенных Наций выделит Украине 33 млн долларов в рамках глобального плана борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Миссии Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил генсек ООН, предусматривает помощь и Украине. Сумма помощи составит 33 млн долларов", - заявил Николенко.

По его словам, речь идет о реализации гуманитарных проектов на востоке страны по обе стороны линии разграничения по следующим направлениям: учреждения здравоохранения, продовольственная безопасность и товары первой необходимости, престарелые и люди с инвалидностью, дистанционная школьное образование.

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"Наиболее незащищенные категории украинцев должны иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - заявил Николенко.

Он отметил, что, согласно глобальному плану, генеральный секретарь ООН планирует привлечь 2 млрд долларов для сдерживания распространения COVID-19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. В частности, план позволит обеспечить доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для персональной гигиены, проведение информационных кампаний о личной защите и защите окружающих от вируса.

В Африке, Азии и Латинской Америке будут организовываться также авиамосты и региональные хабы для перемещения гуманитарных работников и грузов.

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