Украина близка к завершению переговоров с МВФ и не планирует реструктуризацию долга - министр финансов

По словам главы Минфина, на сегодняшний день вопросы о реструктуризации коммерческого, межгосударственногo, внутреннего, внешнего долга не обсуждаются и не инициировались.

Украина близка к завершению переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о продолжении сотрудничества и не планирует реструктуризацию государственного долга, несмотря на вызовы, связанные с распространением коронавируса и введением карантина по всей стране в рамках мер, направленных на борьбу с заболеванием.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов Украины Игоря Уманского.

«На сегодняшний день вопросы о реструктуризации коммерческого, межгосударственногo, внутреннего, внешнего, любого долга не обсуждаются и не инициировались», - сказал Уманский.

По его словам, правительство проводит конструктивные переговоры с МВФ, обсуждая в том числе вопрос расширения финансовой помощи.

"Сейчас мы говорим об основной программе EFF. Но в рамках этой программы мы, безусловно, проводим дискуссии... с учетом того, что происходит в Украине и в мире, включая коронавирус”, - добавил глава Минфина.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой предложил почти в два раза увеличить сумму поддержки Украины по новой программе расширенного финансирования, которая ранее предлагалась на уровне 5,5 млрд долл.

В государственном бюджете Украины на 2020 год предусмотрено 423 млрд грн на погашение госдолга.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

11 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Кроме того, 5 марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.

16 марта Фонд выразил готовность мобилизовать кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов для помощи странам - членам Фонда во время эпидемии коронавируса.