Киев может потерять миллиард гривень из-за коронавируса - Кличко

По его словам, власти города разрабатывает несколько планов противодействия как распространению коронавируса, так и экономическим последствиям, связанным с борьбой с ним.

Киев может потерять один миллиард гривень из-за кризиса, связанного с борьбой с коронавирусом.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, сообщили в пресс-службе КГГА.

По его словам, власти города разрабатывают несколько планов противодействия как распространению коронавируса, так и экономическим последствиям, связанным с борьбой с ним.

«Мы готовимся. Делаем все необходимые расчеты, чтобы пройти этот период с минимальными потерями. Предварительные расчеты показывают, что потери для столицы достигнут одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации», - сказал Кличко.

«У нас есть три варианта развития событий. Надеюсь, что самое плачевное не сбудется. Этот кризис уже ударил по бюджету Киева. Но я как мэр сделаю все, чтобы воплотить все инфраструктурные планы на этот год - в частности, строительство мостов и развязок», - заверил он.

Кличко отметил, что сейчас в Киеве сформировано два штаба: один разрабатывает и воплощает стратегию борьбы с вирусом Covid-19, а второй - изучает возможности, как минимизировать потери для бюджета города и предприятий, работающих в столице.

Как сообщал УНИАН, 20 марта на внеочередном заседании Кабмин из-за угрозы распространения коронавируса установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве.

По словам мэра Виталия Кличко, власти Киева могут ввести еще более строгие ограничения, если количество больных с коронавирусной инфекцией в столице будет расти.

На борьбу с распространением коронавируса столица выделила из резервного фонда городского бюджета 260 млн грн.