Правительство назначило нового замминистра финансов

Олег Мельник закончил экономический университет и имеет более 18 лет стажа на госслужбе.

Кабинет министров Украины по представлению министра финансов Игоря Уманского назначил на должность заместителя министра Олега Мельника.

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Как сообщается на сайте Минфина, Мельник будет координировать направления финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, а также производственной сферы, промышленности, топливно-энергетического комплекса и имущественных отношений.

Мельник закончил Киевский государственный экономический университет и имеет более 18 лет стажа на государственной службе, в том числе работал в Министерстве экономики, Украинском издательско-полиграфического объединении, Фонде социальной защиты инвалидов, Министерстве финансов, Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина. Новым министром финансов стал Игорь Уманский.