Доллар подскочил до трехлетнего максимума из-за коронавируса

Целый ряд валют достиг многолетних минимумов по отношению к доллару, включая фунт стерлингов, австралийский доллар и новозеландский доллар.

Доллар подскочил до трехлетнего максимума по отношению к основным валютам в среду, так как компании и инвесторы, обеспокоенные вспышкой коронавируса, скупали самую ликвидную валюту мира.

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Доллар достиг пика с апреля 2017 года, пробив отметку в 100 пунктов по отношению к корзине основных валют. Индекс вырос более чем на 5% чуть более чем за неделю, пишет Рейтер.

Целый ряд валют достиг многолетних минимумов по отношению к доллару, включая фунт стерлингов, австралийский доллар и новозеландский доллар. Норвежская крона обновила исторический минимум в $10,6356.

Европейский центральный банк, Банк Англии и ЦБ Швейцарии в среду провели продажи долларовой ликвидности в рамках крупнейшего со времен финансового кризиса 2007-2009 годов скоординированного вливания средств центральными банками.

Австралийский доллар обновил 17-летний минимум, подешевев на 1,8% до $0,5890. Новозеландский доллар снизился на 1,7% до минимума за десятилетие в $0,5841.

Фунт упал на 1,9% до $1,1816. Иена удерживалась на уровне 107,8. Швейцарский франк подорожал на 0,6% до $0,9665.